"ЮТэйр" подтвердил неполадки у "боинга", который вернулся во Внуково

На борту лайнера, который направлялся из Москвы в Милан, находится 109 пассажиров. У "боинга" возникли проблемы с шасси.

В авиакомпании "ЮТэйр" Лайфу подтвердили информацию о неполадках на борту Boeing 737-800, следовавшего по маршруту Москва — Милан. В пресс-службе перевозчика сообщили, что после взлёта у лайнера возникли технические проблемы с шасси.

— Командир принял решение прекратить полёт и для безопасной посадки сейчас вырабатывает топливо в зоне ожидания над Внуково, — сообщили в "ЮТэйре".

По состоянию на 12:40 борт благополучно совершил посадку во Внуково. Никто из 109 пассажиров не пострадал. Причины ЧП выясняются.