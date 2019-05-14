Звезда "Мажора" Павел Прилучный заночевал в чужом автомобиле и отказался уходить

Известный российский актёр Павел Прилучный уснул в чужой машине возле своего дома.
Владелица автомобиля предположила, что Прилучный ходил по двору и проверял, какая из машин открыта, а после заночевал в её авто.
На записи слышно, как женщина просит актёра поскорее покинуть машину, однако тот не торопится этого делать.
— Вы можете ждать всё, что угодно, — отвечает Прилучный владелице авто, его слова передаёт "Лента.ру".
Всё время съёмки актёр оставался в салоне машины и так и не смог уточнить, как попал в него. Как отмечается, женщина не стала вызывать правоохранителей, потому что торопилась.
Ранее Лайф сообщал, что накануне Нового, 2019 года Павел Прилучный избил и запер в доме свою супругу — актрису и модель Агату Муцениеце.
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