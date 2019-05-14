Звезда "Мажора" Павел Прилучный заночевал в чужом автомобиле и отказался уходить

Он не смог объяснить, как оказался в машине. Владелица авто не стала вызывать правоохранителей, так как торопилась.

Известный российский актёр Павел Прилучный уснул в чужой машине возле своего дома.

Владелица автомобиля предположила, что Прилучный ходил по двору и проверял, какая из машин открыта, а после заночевал в её авто.

На записи слышно, как женщина просит актёра поскорее покинуть машину, однако тот не торопится этого делать.

— Вы можете ждать всё, что угодно, — отвечает Прилучный владелице авто, его слова передаёт "Лента.ру".

Всё время съёмки актёр оставался в салоне машины и так и не смог уточнить, как попал в него. Как отмечается, женщина не стала вызывать правоохранителей, потому что торопилась.

Ранее Лайф сообщал, что накануне Нового, 2019 года Павел Прилучный избил и запер в доме свою супругу — актрису и модель Агату Муцениеце.