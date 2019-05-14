В Кремле уверены, что давление США на Иран не принесёт результатов

Президент России Владимир Путин считает, что давление США на Иран не принесёт каких-либо результатов. Такую позицию российского лидера журналистам озвучил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Он напомнил, что глава государства неоднократно говорил о своём непонимании подобной политики, утверждая, что в таком случае одна из сторон загоняется в угол.

— Это никогда не приносит результаты, напротив, процесс урегулирования заходит в тупик и не способствует большей сговорчивости сторон, — отметил Песков.

Пресс-секретарь российского лидера ещё раз подчеркнул, что Москва и Брюссель заявляют о необходимости сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.