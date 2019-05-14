Песков: Каких-либо инициатив от США по встрече Путина и Трампа не поступало

Официальных инициатив со стороны США по поводу возможной встречи президентов РФ и Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа в Кремль не поступало. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

При этом он подчеркнул, что заявление Трампа о намерении встретиться с Владимиром Путиным на саммите G20 в Осаке в Москве зафиксировали и отметили.

— Каких-либо инициатив со стороны наших американских коллег не поступало, каких-либо договорённостей о начале подготовки к встрече не было, — отметил Песков.

Он отметил, что не знает о том, будет ли тема возможной встречи обсуждаться в ходе переговоров Владимира Путина с госсекретарём США Майком Помпео сегодня в Сочи.

Напомним, вчера в СМИ появилась информация, что Вашингтон запросил у Москвы проведение встречи президентов США и России — Дональда Трампа и Владимира Путина. Вскоре помощник российского лидера Юрий Ушаков опроверг данную информацию.