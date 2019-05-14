Песков заявил, что совещания Путина по развитию ВПК не являются сигналом США

Как подчеркнул официальный представитель Кремля, данные мероприятия проводятся на постоянной основе два раза в год.

Совещания и рабочие поездки президента России Владимира Путина в разные регионы страны по вопросам развития отечественного военно-промышленного комплекса и смотр новейших вооружений не являются каким-либо сигналом США. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.

— Нет, это не так. Вы знаете, что вопросами военно-промышленного комплекса президент занимается дважды в году, и это имеет своей целью именно развивать военно-промышленный комплекс, а не посылать кому-то месседж. Вот и всё. Поэтому здесь не нужно строить каких-то таких теорий заговора — это всё, что я могу сказать, — заявил официальный представитель Кремля.

Также Дмитрий Песков добавил, что все мероприятия планировались задолго до того, как в графике президента появилось небольшое окно для встречи с госсекретарём США Майком Помпео.

Как сообщал Лайф, 13 мая президент России посетил Казанский авиационный завод имени Горбунова, где главе государства продемонстрировали модернизированные самолёты Ту-160, Ту-95МС, Ту-22, а также новейший вертолёт Ми-38Т. Уже 14 мая российский лидер намерен осмотреть образцы вооружений в испытательном центре ВКС в Астраханской области.