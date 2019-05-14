Минпромторг предложил запретить использование пищевого спирта в лекарствах

Запрет может коснуться настоек валерианы, пустырника, боярышника, а также корвалола и валокордина.

Министерство промышленности и торговли РФ предложило запретить использование полученного из пищевого сырья спирта при производстве лекарственных препаратов и медицинских изделий. Это следует из проекта федерального закона, размещённого на портале проектов нормативных правовых актов.

Как отмечается, запрет на использование пищевого спирта может коснуться настоек валерианы, пустырника, боярышника, а также корвалола и валокордина.

Также министерство предлагает запретить производство этанола методом выделения из химического сырья.

В пояснительной записке к законопроекту уточняется, что введение запретов обусловлено необходимостью усиления контроля за оборотом и использованием этанола и спирта.

Напомним, в январе в России вступили в силу поправки, запрещающие производство и оборот порошкового (сухого) алкоголя в стране.