"Порошенко" сообщил о минировании школы и четырёх отелей во Львове

Во Львове неизвестный заявил о минировании четырёх отелей и школы. Примечательно, что сообщения поступили с электронного почтового ящика poroshenko7@protonmail.com. Об этом в своём фейсбуке написал депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.
На местах проводится эвакуация, работают сапёры.
Ранее Лайф сообщал об очередной эвакуации в Киеве. Всего с начала года в столице Украины было зафиксировано 247 сообщений об угрозах взрыва.
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