"Порошенко" сообщил о минировании школы и четырёх отелей во Львове

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"Порошенко" сообщил о минировании школы и четырёх отелей во Львове

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Фото: © Facebook / Igor Zinkevych

Во Львове неизвестный заявил о минировании четырёх отелей и школы. Примечательно, что сообщения поступили с электронного почтового ящика poroshenko7@protonmail.com. Об этом в своём фейсбуке написал депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.

<p>Фото: © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/igor.zinkevych/timeline?lst=100013660092856%3A100001309026753%3A1557828952" target="_blank"><strong>Igor Zinkevych</strong></a></p>

На местах проводится эвакуация, работают сапёры.

Ранее Лайф сообщал об очередной эвакуации в Киеве. Всего с начала года в столице Украины было зафиксировано 247 сообщений об угрозах взрыва.

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