Украина похвасталась "тайной" операцией на Азовском море

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Украина похвасталась "тайной" операцией на Азовском море

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Фото: © Flickr / Andriy Baranskyy

Правда, украинская сторона не смогла привести никаких доказательств этого факта.

Бывший командующий Операцией объединённых сил (ОСС) Украины в Донбассе генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал, что в прошлом году Незалежной якобы удалось провести против России тайную военную операцию на Азове. Об этом сообщает ТСН.

По его словам, в октябре 2018 года бронированные катера украинского флота смогли незамеченными подойти на полторы мили [около 2,8 километра] к Ейску.

Правда, генерал-лейтенант не смог привести никаких доказательств этого факта. Кроме того, он отказался отвечать на вопрос, с какой целью была проведена операция.

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