Рада отказалась отменить закон об исключительности украинского языка

Представители оппозиционных сил пытались обжаловать принятие документа, но набрали всего 34 голоса при необходимых 226.

Верховная рада во вторник отказалась отменить нашумевший закон об исключительности украинского языка, который предусматривает его использование почти во всех сферах жизни. За отмену проголосовали лишь 34 депутата — преимущественно представители оппозиционных сил, тогда как необходимый минимум для отмены документа составлял 226 голосов.

Критики документа утверждали, что при рассмотрении закона была нарушена процедура его принятия, а сам он противоречит Конституции Украины, где проживают несколько миллионов русскоязычных граждан. Тем не менее жалобу на закон украинский парламент отклонил, что теперь открывает дорогу к подписанию документа. Причём парламентское большинство рассчитывает завершить процедуру ещё до инаугурации Владимира Зеленского, то есть при старом президенте — Петре Порошенко.

Как уже писал Лайф, 25 апреля парламент Украины принял закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". В команде Зеленского тут же выступили с критикой в адрес документа, сравнили его с кнутом и выразили опасения, что его последствия трудно предсказать.