Песков не знает о предложенных Вашингтоном гарантиях по контракту "Роснефти"

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о предоставлении Соединёнными Штатами гарантий по контракту "Роснефти" о транзите нефти в Венесуэлу в случае смены власти в латиноамериканской стране.

— Я не обладаю такой информацией, — заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина, отвечая на вопрос о том, знают ли в Кремле, что представители США предлагали гарантии Москве по контрактам компании "Роснефть" в Венесуэле в случае смены власти в южноамериканском государстве.

Напомним, в марте госсекретарь США Майк Помпео обвинил "Роснефть" и её руководство в покупке венесуэльской нефти "вопреки американским санкциям". В ответ российская компания пригрозила Помпео судом и заявила, что занимается коммерческой деятельностью в интересах своих акционеров и никак не связана с политикой. В "Роснефти" также назвали ложью публикацию агентства Reuters о помощи Каракасу в обход санкций.