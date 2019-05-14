СК возбудил дело о геноциде после обнаружения останков жертв нацистов

Речь идет о массовом захоронении, найденном в Новгородской области. Лайф работал на месте событий и беседовал с поисковиками и следователями.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о геноциде по событиям 1942-43 годов после того, как у деревни Жестяная Горка в Новгородской области нашли останки 42 мирных жителей, в том числе беременной женщины и троих детей. Массовое захоронение было обнаружено добровольцами ООД "Поисковое движение России". Лайф подробно освещал поисковые мероприятия в этом регионе.

Было установлено, что все погибшие были жертвами карательных операций 1942 года. Согласно архивным материалам, для массового убийства мирных граждан была сформирована "тайлькоманда", куда входили 33 карателя — выходцы из Латвийской ССР. В дальнейшем они не были приданы суду, поскольку скрылись на территории США, Канады и Германии. Известно, что группой карателей руководил немецкий генерал Герцог Курт, осужденный Военным трибуналом в декабре 1947-го за "зверские расправы над советскими гражданами".

По имеющимся данным, всего у деревни Жестяная Горка было расстреляно более 2,5 тысяч человек, преимущественно русские по национальности, а также евреи и цыгане.

— Главным следственным управлением СК России и Генеральной прокуратурой России дана правовая оценка этим фактам и возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 357 УК РФ — геноцид. В рамках расследования уголовного дела будет создан банк данных ДНК с целью идентификации граждан, — добавили в СК.

Ранее сообщалось, что в Германии нашли места массовых расстрелов советских и польских граждан.