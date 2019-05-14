Эксперты ЭИСИ представили рейтинг лучших практик региональных властей

Одной из лучших инициатив признана работа врио главы Челябинской области Алексея Текслера по улучшению контакта между властью и местными жителями. Но есть и другие интересные примеры.

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) провёл мониторинг лучших практик регионального управления за период с 29 апреля по 12 мая. Специалисты выбрали наиболее интересные и эффективные меры и проекты глав регионов по улучшению качества жизни граждан, повышению открытости власти, развитию человеческого капитала и решению проблем социально-экономической сферы. В топ-5 вошли инициативы глав Челябинской области, Башкирии, Сахалина, Москвы и Забайкальского края.

Врио губернатора Челябинской области вошёл в список благодаря ряду ознакомительных поездок по региону, притом с заездом в места, не предусмотренные программой. Одновременно с этим Текслер активно рассказывает о данной практике на своей странице в "Инстаграме", подписывая публикации хештегом #разворотТекслера. Благодаря этому хештегу южноуральцы также могут через соцсети обратить внимание властей на существующие проблемы, чем значительно упрощается взаимодействие населения и властей.

В Башкирии по поручению главы региона был составлен рейтинг оценки работы мэров и глав районов. Оценка эффективности работы муниципальных руководителей проходила по 72 социально значимым параметрам. Например, доля аварийных домов на территории, количество ДТП и т.д. Также учитывались отзывы местных жителей в соцсетях о работе властей. Рейтинговая система позволит в будущем лучше выявлять лидеров и аутсайдеров среди муниципальных образований.

В Сахалинской области экспертами была отмечена профилактическая акция "Здоровье". Жители нескольких городов региона имели возможность в выходной день и без предварительной записи обратиться к специалистам различных профилей и пройти комплексное скрининговое обследование, говорится в докладе ЭИСИ.

Москва предложила практику — госуслуги на дому для ветеранов. С начала мая сотрудники центров госуслуг "Мои документы" начали предоставлять ветеранам услуги на дому. Для этого пожилым людям достаточно было лишь обратиться в МФЦ по телефону. Помощник при необходимости сможет не только оказать госуслуги, но и помочь ветерану снять показания счётчиков, оплатить коммунальные услуги и т.д.

Забайкальский край отметился проектом общественного контроля госзакупок. На оперативном совещании регионального правительства врио губернатора Александр Осипов предложил обратиться к активным общественникам и талантливым блогерам за помощью в контроле нарушений при госзакупках.

В связи с 74-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне эксперты ЭИСИ выделили инициативу Курской области — "Бессмертный книжный полк".

— Сотрудники централизованной системы библиотек города Курска, Администрации Курска и городского управления культуры стали инициаторами уникальной акции, в рамках которой более 700 жителей Курской области пронесли по улицам города книги, посвящённые Великой Отечественной войне, в том числе произведения курских писателей-фронтовиков. Акция способствовала приобщению граждан к культурному наследию страны и региона, популяризации чтения среди населения, патриотическому воспитанию молодёжи, — отмечается в докладе.

Ознакомиться с полным списком лучших практик региональных властей можно на сайте Экспертного института социальных исследований.