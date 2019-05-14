Эксперты рассказали, как магнитная буря скажется на здоровье жителей Земли

Читайте также

Эксперты рассказали, как магнитная буря скажется на здоровье жителей Земли

3334

Магнитная буря, которая обрушилась на Землю, может нести в себе самые серьёзные последствия, вплоть до инфарктов. Всё зависит от человека, его хронических заболеваний и чувствительности к изменениям в поле планеты. Об этом Лайфу рассказал заведующий отделом переменного магнитного поля Земли Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н.В. Пушкова РАН Валерий Петров. При этом эксперт отмечает, что эта буря совсем не крупнейшая.

Буря эта не катастрофическая, она рядовая. Такие происходят более-менее регулярно, не каждый месяц, но раз в два-три месяца они происходят всегда. В некоторые месяцы и по разу, и по два могут быть. То есть это событие совершенно не выдающееся, оно обычное. По поводу того, как влияет магнитное поле на человека, этот вопрос до сих пор дискутируется, — отметил Петров.

Он подчеркнул, что последствия от бури имеют по большей части чувствительные люди, в основном к таковым относятся те, у кого есть хронические заболевания. Здоровые же её даже не почувствуют.

Саму бурю он назвал средней. Более того, эксперт отмечает, что она уже завершилась.

Буря 3 балла, это та самая серединка, это не критично, рядовая. Я бы даже сказал, что и небольшая, потому что она шла всего 6 часов и сейчас уже окончилась. А они бывает, что длятся и по 12 часов, и сутки. Шум на пустом месте, — подытожил Петров.

Ранее Лайф сообщал о начавшейся солнечной буре, которая, по словам учёных, стала крупнейшей за последние полтора-два года.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×