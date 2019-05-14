Эксперты рассказали, как магнитная буря скажется на здоровье жителей Земли

Магнитная буря, которая обрушилась на Землю, может нести в себе самые серьёзные последствия, вплоть до инфарктов. Всё зависит от человека, его хронических заболеваний и чувствительности к изменениям в поле планеты. Об этом Лайфу рассказал заведующий отделом переменного магнитного поля Земли Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н.В. Пушкова РАН Валерий Петров. При этом эксперт отмечает, что эта буря совсем не крупнейшая.

— Буря эта не катастрофическая, она рядовая. Такие происходят более-менее регулярно, не каждый месяц, но раз в два-три месяца они происходят всегда. В некоторые месяцы и по разу, и по два могут быть. То есть это событие совершенно не выдающееся, оно обычное. По поводу того, как влияет магнитное поле на человека, этот вопрос до сих пор дискутируется, — отметил Петров.

Он подчеркнул, что последствия от бури имеют по большей части чувствительные люди, в основном к таковым относятся те, у кого есть хронические заболевания. Здоровые же её даже не почувствуют.

Саму бурю он назвал средней. Более того, эксперт отмечает, что она уже завершилась.

— Буря 3 балла, это та самая серединка, это не критично, рядовая. Я бы даже сказал, что и небольшая, потому что она шла всего 6 часов и сейчас уже окончилась. А они бывает, что длятся и по 12 часов, и сутки. Шум на пустом месте, — подытожил Петров.

Ранее Лайф сообщал о начавшейся солнечной буре, которая, по словам учёных, стала крупнейшей за последние полтора-два года.