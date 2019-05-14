Захарова назвала совет Порошенко Зеленскому "слоганом рекламной кампании ада"

Читайте также

Захарова назвала совет Порошенко Зеленскому "слоганом рекламной кампании ада"

2556

Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото: © РИА "Новости" / Виталий Белоусов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала Лайфу слова президента Украины Петра Порошенко, который посоветовал своему преемнику Владимиру Зеленскому продолжать курс нынешней власти, следуя его путём.

Это слоган рекламной кампании ада, — сказала Захарова, комментируя фразу украинского лидера "Следуйте путём Порошенко — этого достаточно".

Ранее действующий президент Украины Пётр Порошенко заявил, что готов помогать Зеленскому, если тот продолжит курс на интеграцию с Евросоюзом и НАТО.

Напомним, во втором туре президентских выборов на Украине победил Владимир Зеленский, который набрал 73,22% голосов избирателей. Избранный президент потребовал от Верховной рады провести церемонию инаугурации 19 мая. В Раде считают, что она может пройти в два этапа — на заседании парламента 19 мая и на стадионе "Олимпийский" 3 июня, куда будут приглашены все желающие.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×