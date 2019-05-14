У берегов Папуа — Новой Гвинеи зафиксировали землетрясение магнитудой 7,7

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло у берегов Папуа — Новой Гвинеи, сообщает Геологическая служба США.
Толчки зафиксировали в 28 километрах от города Кокопо, там проживает 20 тысяч человек. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
В регионе объявили об угрозе цунами.
— Угроза цунами существует для отдельных регионов в Тихом океане, расположенных в непосредственной близости от эпицентра землетрясения, — передаёт Тихоокеанский центр по предупреждению цунами.
Ранее Лайф сообщал, что пять человек пострадали в результате землетрясения в Панаме.
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