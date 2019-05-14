Зеленский предложил депутату из партии Тимошенко возглавить СБУ

Избранный президент Украины Владимир Зеленский предложил депутату от "Батьковщины" Владиславу Бухареву должность главы Службы безопасности страны, сообщает Obozrevatel.

Как отмечается, возможный претендент на пост главы СБУ уже подыскивает себе кадры. По данным портала, Бухарев и Зеленский — давние знакомые. Когда-то депутат, уроженец Сумской области, оплачивал выступление "Квартала 95" на своей малой родине, так как билеты жителям раздавали бесплатно.

В 2014 году Бухарев занимал должность первого заместителя главы СБУ — начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

В декабре 2018 года Россия ввела специальные экономические меры в отношении Владислава Бухарева, включив в санкционный список.