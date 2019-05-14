Путин: Нужно не формально выполнять поручения, а добиваться результата

Президента не устроили результаты выполнения его поручений 2016 года по развитию речного судостроения.

Президент России Владимир Путин, который сегодня проводит совещание по вопросам развития Астраханской области, обратил внимание на непростую ситуацию, сложившуюся на судостроительном заводе "Красные Баррикады". Глава государства напомнил, что ещё три года назад на заседании президиума Госсовета им были даны поручения по развитию речного судоходства и судостроения.

Тем не менее проблемы остались в силе. И это, по мнению российского лидера, связано с тем, что к выполнению его поручений чиновники отнеслись формально.

— Были конкретные поручения, в основном они выполнены, но хотелось бы посмотреть, что в результате. Нам же не поручения нужно исполнять как таковые формально, а нужно добиваться результата, — приводит слова российского лидера ТАСС.