Путин напомнил о высоком уровне безработицы в Астраханской области

Президент России Владимир Путин во время совещания по вопросам социально-экономического развития Астраханской области отметил высокий уровень безработицы в регионе.

По словам главы государства, темпы ввода жилья и строительства в целом в регионе ниже средних по стране, а у инвестиций в основной капитал наблюдается неусточивая динамика.

— И, что особо хотел бы отметить, рост в промышленности и сельском хозяйстве пока слабо сказывается на реальных доходах жителей области. В прошлом году они были ниже, чем в среднем по России, а уровень безработицы, напротив, выше, — заявил Путин.

Российский лидер также обратил внимание, что большое количество работников аграрной и туристской сферы могут рассчитывать лишь на сезонный заработок.

Ранее Путин прилетел в Ахтубинск, где проходит совещание по вопросам социально-экономического развития Астраханской области, в сопровождении шести новейших истребителей Су-57.