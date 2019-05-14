Эксперт назвал законопроект США против "Северного потока – 2" безумной идеей

Законопроект американских сенаторов против "Северного потока — 2" не несёт никакой угрозы и останется только на уровне обсуждения, уверен директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.
— Пока это просто один из законопроектов всяких сенаторов с безумными идеями, их в Америке хватает. Европейцы неоднократно говорили, что они против применения санкций в отношении данного проекта, так как это будет затрагивать европейские компании. Я думаю, что это будет только на уровне обсуждения, — рассказал Пикин Лайфу.
Эксперт также отметил, что строительству газопровода уже ничего не может помешать.
— Я не думаю, что на данной стадии что-то может помешать, — рассказал он.
Напомним, ранее сенаторы США подготовили законопроект против "Северного потока — 2". Документ предусматривает запрет на въезд на территорию США лицам, которые продают или сдают в аренду суда, участвующие в строительстве проекта.
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