Путин призвал наладить работу порта Оля на полную мощь

Президент России Владимир Путин удивился, почему построенный в Астраханской области порт Оля не работает на полную мощь, а также призвал решить эту проблему.

— Много лет назад было принято решение о развитии порта Оля. В 2004 году к нему была проведена железнодорожная линия. Однако до сих пор на полную мощность порт не заработал. Да и объёмы грузов, перевозимых по железной дороге, пока далеки от желаемого, — заявил Путин.

Глава государства отметил, что грузопотоки в Каспийском регионе постоянно растут, однако большое количество грузов по-прежнему идёт в обход России.

— И естественно, их забирают наши соседи — и правильно делают. Они борются на рынке, потому что создают современные мощные портовые и логистические комплексы, — продолжил президент.

Российский лидер считает, что решить эту проблему возможно за счёт специальных условий для привлечения транзитных грузов и инвесторов, которые будут готовы возвести необходимую инфраструктуру. Кроме того, Владимир Путин выступил с предложением искать возможности для развития бизнеса в Астраханской области, чтобы избежать оттока населения из региона. Президент напомнил, что этот показатель находится на уровне выше среднего по России.

Для развития бизнеса и привлечения новых инвестиций в регион необходимо использовать собственные ресурсы, а также те возможности, которые дают национальные проекты, пояснил глава государства.

Ранее Путин прилетел в Ахтубинск, где проходит совещание по вопросам социально-экономического развития Астраханской области в сопровождении шести новейших истребителей Су-57.