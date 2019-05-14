Путин осмотрел в Ахтубинске новейшие российские средства ПВО — видео

В ходе осмотра техники главу государства сопровождали Сергей Шойгу, Валерий Герасимов, Юрий Борисов, Денис Мантуров и представители ОПК.

Во время посещения Ахтубинска президенту России Владимиру Путину представили новинки и перспективные разработки радиолокационных и зенитно-ракетных комплексов. Для ознакомления техника была выставлена на аэродроме 929-го Государственного лётно-испытательного центра им. В.П. Чкалова.

Об особенностях и тактико-технических характеристиках новинок вооружения главе государства рассказали командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны, замглавкома ВКС РФ генерал-лейтенант Юрий Грехов и начальник войсковой противовоздушной обороны генерал-лейтенант Алексей Леонов. При этом часть из озвученного до сих пор носит секретный характер.

Владимир Путин осмотрел радиолокационные системы "Подлёт" и "Каста 2-2В", комплекс средств автоматизации "Фундамент-М", радиолокационный комплекс обнаружения и противодействия беспилотным летательным аппаратам "Валдай" и С-300В4. Также главе государства показали зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С", "Панцирь-СМ" и "Панцирь-СА", а также ЗРК "Тор-М2" и "Бук-М3".

Во время смотра военной техники Верховного главнокомандующего Вооружённых сил России сопровождали министр обороны Сергей Шойгу, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, вице-премьер Юрий Борисов, глава Минпромторга Денис Мантуров, а также представители оборонно-промышленного комплекса. Учитывая состав, Владимир Путин фактически на ходу провёл совещание по вопросам развития ВПК и обороны страны.

После осмотра техники и средств ПВО президент России кратко пообщался с пилотами многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57, которые сопровождали президентский самолёт на подлёте к Ахтубинску.

Как сообщал Лайф, ранее Путин прилетел в Ахтубинск, где проходит совещание по вопросам социально-экономического развития Астраханской области, в сопровождении шести новейших истребителей Су-57.