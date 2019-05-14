Более 1,4 тысячи москвичей пожаловались врачам на укусы клещей

Более 1,4 тысячи человек обратились к московским врачам после укусов клещей на прошлой неделе. Об этом сообщает столичное управление Роспотребнадзора.

— За прошедшую неделю в медицинские организации города Москвы по поводу укусов клещей обратилась одна тысяча четыреста пять человек. Обращаемость не превышает среднемноголетних значений , — говорится в сообщении.

При этом случаев клещевого боррелиоза и вирусного клещевого энцефалита среди москвичей не зафиксировали.

Для обнаружения возбудителей инфекций, передаваемых насекомыми, лабораторным путём было исследовано 2,7 тысячи клещей. У 279 насекомых обнаружена ДНК возбудителя клещевого боррелиоза, однако в лабораторных условиях случаев обнаружения вируса клещевого энцефалита обнаружить не удалось.