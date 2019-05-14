Зеленский — о лжи "мелких мошенников" в Раде: ВРУ — их жизненный девиз

Владимир Зеленский призвал избирателей запомнить фамилии депутатов Верховной рады текущего созыва, не выполнивших обещаний и не определившихся на пленарном заседании 14 мая с датой его инаугурации.

В посте в "Фейсбуке" Зеленский процитировал спикера Рады Андрея Парубия, уверявшего, что 14 мая дата инаугурации точно будет назначена.

— Враньё мелких мошенников. Верховная рада Украины — сокращённо ВРУ. ВРУ — их жизненный девиз, — написал избранный украинский лидер.

Сегодня у стен Рады прошёл пикет в поддержку назначения церемонии инаугурации избранного президента Незалежной Владимира Зеленского на 19 мая.

Напомним, во втором туре президентских выборов на Украине победил Владимир Зеленский, который набрал 73,22% голосов избирателей. Избранный президент потребовал от Верховной рады провести церемонию инаугурации 19 мая. В Раде считают, что она может пройти в два этапа — на заседании парламента 19 мая и на стадионе "Олимпийский" 3 июня, куда будут приглашены все желающие.