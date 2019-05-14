В Сочи стартовал медиафорум ОНФ

Его участниками стали 500 человек. Главным новшеством мероприятия станет то, что сюжеты региональных журналистов покажут Владимиру Путину.

В Сочи сегодня начал свою работу медиафорум независимых региональных и местных средств массовой информации "Правда и справедливость" ОНФ. Само мероприятие продлится до 16 мая.

Его участниками стали 500 человек из разных регионов страны. Среди них лауреаты конкурсов журналистских работ "Правда и справедливость" и "Аэропортам — имена великих соотечественников", журналисты, блогеры, главные редакторы и руководители федеральных СМИ.

По словам руководителя исполкома ОНФ Михаила Развожаева, главной задачей форума является обсуждение реализации национальных проектов и острых вопросов, волнующих российское общество и журналистов, в новом формате — с участием экспертного сообщества ОНФ.

— Мы также планируем в этом году изменить формат пленарного заседания. Основным новшеством будет то, что мы покажем президенту репортажи региональных журналистов, отражающие наиболее актуальные проблемы страны, — заявил Развожаев.

Первый день форума посвящён медиаэтике, а перед его участниками выступают главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян, а также депутаты и представители центрального штаба ОНФ Ольга Тимофеева и Наталья Костенко.

Кроме того, работу начала и выставка, посвящённая проектам ОНФ. Её посетители могут не только узнать самые разные детали о работе организации, но и побывать в роли борца с коррупцией или инспектора ОНФ.