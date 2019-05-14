Рейтинг региональных практик ЭИСИ похвалили за накопление опыта

Проделанная экспертами работа позволяет сосредоточиться на позитивных примерах и перенять их для реализации в других регионах и на местах.

Рейтинг лучших практик регионального управления, составленный экспертами ЭИСИ, имеет важное прикладное значение: он позволяет саккумулировать наиболее удачные примеры в виртуальном пространстве и поделиться опытом, в том числе положительным. Так считает член Общественной палаты РФ, директор Центра регионального развития Курской области Константин Комков.

К слову, курируемый им регион был представлен в рейтинге благодаря сразу двум инициативам. Первая — акция "Бессмертный книжный полк", в рамках которой более 700 жителей Курской области пронесли по улицам города книги, посвящённые Великой Отечественной войне, в том числе произведения писателей-фронтовиков. А вторая — архитектурный конкурс "Курск 2032", посвящённый концепции восстановления историко-культурного облика центральной части города.

По словам Комкова, архитектурный конкурс является не просто проектом в сфере благоустройства, вызывающим живое обсуждение среди общественности Курска. Дело в том, что он нацелен на вовлечение населения в изменение облика города и поиск таких решений, которые устроят и население, и власть.

— Идея конкурса была обозначена как реконструкция исторического центра, в том числе связанная с тысячелетием города, которое будет отмечаться в 2032 году, — пояснил эксперт в беседе с Лайфом. — Соответственно, есть посыл, что к этой дате город должен преобразиться, выглядеть достойно и привлекательно как для туристов, так и для жителей.

Что касается акции "Бессмертный книжный полк", то она, по словам Комкова, целиком направлена на развитие человеческого капитала. Такие мероприятия способствуют приобщению граждан к культурному наследию страны и региона, популяризации чтения и патриотическому воспитанию молодёжи.

— С одной стороны, акция привязана к мощному историческому событию, а с другой — является достаточно позитивным мероприятием, которое было воспринято в городе достаточно тепло, — добавил он.

Отметим, что ЭИСИ провёл мониторинг лучших практик регионального управления за период с 29 апреля по 12 мая. В топ-5 вошли инициативы глав Челябинской области, Башкирии, Сахалина, Москвы и Забайкальского края.

Ознакомиться с полным списком лучших практик региональных властей можно на сайте Экспертного института социальных исследований.