Лавров назвал откровенным и полезным разговор с Помпео

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал откровенным и полезным разговор с госсекретарём Соединённых Штатов Майком Помпео.
По словам Лаврова, они с Помпео обсудили Венесуэлу, Северную Корею, Сирию, Украину, Афганистан и ситуацию с ядерной программой Ирана.
Переговоры глав внешнеполитических ведомств РФ и США продолжались почти три часа.
14 мая Майк Помпео впервые прибыл в Россию в качестве госсекретаря США. В Сочи он встретился со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Сегодня вечером Лаврова и Помпео примет президент России Владимир Путин.
Лайф ведёт прямую трансляцию пресс-конференции по итогам переговоров Сергея Лаврова и Майка Помпео.
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