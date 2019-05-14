Лавров назвал откровенным и полезным разговор с Помпео

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Лавров назвал откровенным и полезным разговор с Помпео

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Фото: © Twitter/shauntandon

Переговоры глав внешнеполитических ведомств РФ и США продолжались почти три часа.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал откровенным и полезным разговор с госсекретарём Соединённых Штатов Майком Помпео.

По словам Лаврова, они с Помпео обсудили Венесуэлу, Северную Корею, Сирию, Украину, Афганистан и ситуацию с ядерной программой Ирана.

Переговоры глав внешнеполитических ведомств РФ и США продолжались почти три часа.

14 мая Майк Помпео впервые прибыл в Россию в качестве госсекретаря США. В Сочи он встретился со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Сегодня вечером Лаврова и Помпео примет президент России Владимир Путин.

Лайф ведёт прямую трансляцию пресс-конференции по итогам переговоров Сергея Лаврова и Майка Помпео.

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