Бывший директор "Спартака" назвал Глушакова колхозником

К​апитан столичного футбольного клуба "Спартак" Денис Глушаков — колхозник. Такое определение полузащитнику клуба дал бывший генеральный директор "Спартака" Юрий Первак после публикации новой скандальной переписки спортсмена о проблемах в стане красно-белых. По мнению Первака, публикация переписки и сообщений Глушакова не была случайной "утечкой".

— Я не фанат Глушакова вообще — как футболиста, как человека. Считаю, что он колхозник, и всё. Специально слитый разговор, — заявил телеканалу "360" Юрий Первак.

Как сообщал Лайф, портал Mash опубликовал переписку и аудиосообщения Дениса Глушакова, в которых футболист "сливал" информацию о проблемах и ситуации внутри "Спартака" в период работы Массимо Карреры.