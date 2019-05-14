В Тульской области при обвале грунта образовалась яма размером с пятиэтажку

Специалисты сообщили, что за последние дни признаков её расширения или обрушения выявлено не было.

В селе Дедилово Тульской области образовалась яма глубиной порядка 15 метров и диаметром около 30 метров, специалисты выясняют причины провала грунта, сообщает РИА "Новости".

Как уточняется, обвал грунта произошёл 8 мая на частной территории примерно в 20 метрах от жилого дома.

В региональном Минприроды заявили, что следят за ситуацией. За последние дни признаков расширения или обрушения провала выявлено не было.

По данным сетевого издания "Центр 71", место обвала грунта огорожено лентой. По словам жителей села, подобные провалы в той местности не редкость, так как она заболочена и испещрена шахтами. Как отмечается, в 30-е — 60-е годы XX века в районе активно вели добычу бурого угля.

Ранее Лайф сообщал, что в Пермском крае образовался провал глубиной с шестиэтажный дом.