В США суд обязал Bayer выплатить более $2 млрд пожилой паре, заболевшей раком

Для фармакологической компании это уже далеко не первый подобный проигранный иск.

Немецкая фармацевтическая компания Bayer по решению суда в Сан-Франциско заплатит более двух миллиардов долларов пожилой паре, которая заболела раком из-за использования препарата под названием Roundup. Об этом сообщает агентство Reuters.

Суд присяжных установил, что производитель небрежно отнёсся к своей обязанности предупреждать пациентов о возможности заболевания из-за использования препарата.

Таким образом, 70-летний Альва Пиллиод получит компенсацию в размере $18 миллионов и один миллиард долларов в качестве штрафных убытков, а его супруга Альберта Пиллиод — и того больше — $37 миллионов и один миллиард долларов соответственно.

Представители Bayer уже заявили, что намерены обжаловать данный приговор. Впрочем, для фармакологической компании это уже далеко не первый подобный проигранный иск.