Помпео: США сделают всё для улучшения отношений с Россией

Встреча госсекретаря США и главы МИД РФ Сергея Лаврова состоялась сегодня в Сочи. Переговоры продолжались почти три часа.

Госсекретарь США Майк Помпео после встречи с главой российского МИД Сергеем Лавровым заявил журналистам, что Вашингтон делает всё, чтобы улучшить отношения с Москвой.

— Мы хотим улучшить отношения между нашими странами, это будет в интересах обоих наших народов. Мы делаем всё для того, чтобы предпринять шаги в этом направлении, — отметил Помпео.

Напомним, встреча Майка Помпео и Сергея Лаврова состоялась сегодня в Сочи. Переговоры длились почти три часа. Глава российского МИД назвал этот разговор откровенным и полезным.