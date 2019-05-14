Помпео: США сделают всё для улучшения отношений с Россией

Госсекретарь США Майк Помпео после встречи с главой российского МИД Сергеем Лавровым заявил журналистам, что Вашингтон делает всё, чтобы улучшить отношения с Москвой.
— Мы хотим улучшить отношения между нашими странами, это будет в интересах обоих наших народов. Мы делаем всё для того, чтобы предпринять шаги в этом направлении, — отметил Помпео.
Напомним, встреча Майка Помпео и Сергея Лаврова состоялась сегодня в Сочи. Переговоры длились почти три часа. Глава российского МИД назвал этот разговор откровенным и полезным.
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