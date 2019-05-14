Лавров: РФ позитивно отреагирует на предложение о встрече Путина и Трампа

Москва позитивно встретит предложение о проведении встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Осаке на саммите "Большой двадцатки". Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с госсекретарём США Майком Помпео.

Он подчеркнул, что пока США официально не предлагали такую встречу. При этом в Москве обратили внимание на заявления Дональда Трампа о возможности таких переговоров.

— Если такое предложение официально поступит, мы на него, конечно же, позитивно отреагируем, — заявил Лавров.

Напомним, сегодня в Сочи прошли переговоры Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео. Диалог со своим американским коллегой глава российского дипведомства назвал откровенным и полезным.