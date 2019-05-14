Лавров назвал полнейшей фикцией сообщения о сговоре России и Трампа

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал полнейшей фикцией заявления некоторых западных политиков или СМИ о якобы существующем сговоре российских властей с президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом.

— Понятно, что подобные инсинуации — это полнейшая фикция, — заявил глава МИД РФ на пресс-конференции по итогам переговоров с госсекретарём США Майком Помпео, говоря об обвинениях, которые неоднократно звучали в адрес Москвы.

Напомним, в апреле Минюст США опубликовал отредактированный доклад специального прокурора Роберта Мюллера по так называемому российскому делу. Доклад вошёл в число бестселлеров Amazon. В российском МИД заявили, что в опубликованной работе Мюллера нет ничего, что привлекало бы внимание. Президент Дональд Трамп заявил, что доклад Мюллера по "вмешательству РФ" в выборы 2016 года был сфабрикован представителями Демократической партии.