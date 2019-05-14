В Грузии пытались напасть на жену Саакашвили

50-летнюю Сандру Рулофс хотели запугать, чтобы она отказалась баллотироваться в мэры одного из городов на западе страны.

В грузинском Зугдиди произошла попытка нападения на жену бывшего президента страны Михаила Саакашвили Сандру Рулофс, которая баллотируется в мэры этого города. Об этом сообщает во вторник телекомпания "Рустави 2".

Провокаторы настигли Рулофс во время общения с местными журналистами. По словам самой женщины, они начали выкрикивать оскорбления в её адрес, толкаться, затеяли драку с сопровождавшим её фотографом и членами съёмочной группы. Когда на место прибыла полиция, нападавшие уже скрылись.

Сама Рулофс, которая расценила попытку нападения как "акт запугивания", в результате инцидента не пострадала. Информация о состоянии фотографа и журналиста, которые встали на её защиту, уточняется.

Напомним, что Сандра Рулофс с 2003 по 2013 год была первой леди Грузии. В 2016 году она прошла в парламент страны в составе 27 депутатов от оппозиционной партии "Единое национальное движение", однако вскоре отказалась от депутатского кресла. Новый виток её политической карьеры связан с выдвижением на выборы мэра Зугдиди от оппозиционного объединения "Сила в единстве". Параллельно Рулофс руководит благотворительным фондом SOCO, оказывающим помощь детям, беженцам, одиноким пенсионерам, многодетным семьям.