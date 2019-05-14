Помпео: США хотят, чтобы Россия протянула руку новому украинскому правительству

Он также призвал выпустить на свободу членов ВМС Украины, которые находятся под арестом в Крыму.

Госсекретарь США Майк Помпео в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым выразил надежду, что Россия всячески поспособствует улучшению отношений с Украиной.

— Мы также обсуждали ситуацию на Украине. Наши санкции всё ещё продолжают оставаться в действии. Мы хотим, чтобы Россия протянула руку новому украинскому правительству, чтобы нашёлся выход из положения, — заявил Помпео.

Он также призвал выпустить на свободу членов ВМС Украины, которые находятся под арестом в Крыму.

Напомним, сегодня в Сочи прошли переговоры Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео. Диалог со своим американским коллегой глава российского дипведомства назвал откровенным и полезным.