Суд вернул прокурору дело сбившего насмерть женщину экс-сотрудника "Синергии"

Следователь не вменил подозреваемому отказ пройти медицинское освидетельствование.

Савёловский суд Москвы вернул в прокуратуру дело экс-сотрудника университета "Синергия" Михаила Исаханова, который сбил двух женщин в Москве, в том числе беременную — насмерть. Об этом сообщил адвокат Андрей Мишонов, представляющий интересы мужа погибшей.

— Суд нашёл нарушения, препятствующие рассмотрению дела, и вернул его прокурору. По решению суда обвиняемый останется под арестом до 14 августа, — передаёт РИА "Новости" слова адвоката.

Всё дело в том, что следователь не вменил подозреваемому отказ пройти медицинское освидетельствование. Известно, что Исаханов во время ДТП был в состоянии наркотического опьянения. Мишонов отметил, что ранее он указывал следователю на эту ошибку, но тогда к нему не прислушались.

Напомним, 18 июня 2018 года на тротуаре на Верхней Масловке Михаил Исаханов сбил двух женщин. Одна из них скончалась на месте, она была на девятом месяце беременности. Другая женщина попала в реанимацию.