Лавров: Россия заинтересована в нормализации диалога с США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с госсекретарём США Майком Помпео заявил, что Москва заинтересована в восстановлении нормального диалога с Вашингтоном.
— Россия заинтересована в нормализации нашего диалога. Мы убеждены, что это вполне возможно и реально, если вести дело на основе взаимного уважения и взаимного учёта интересов, — заявил Лавров.
Он также подчеркнул важность восстановления всех каналов между странами, которые в последнее время были заморожены, в том числе и из-за необоснованных обвинений Вашингтона в адрес Москвы.
Россия передала США памятную записку с предложениями по улучшению отношений, а Лавров подчеркнул, что РФ заинтересована в возобновлении диалога со Штатами по всем аспектам контроля над вооружениями.
Напомним, сегодня в Сочи прошли переговоры Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео. Диалог со своим американским коллегой глава российского дипведомства назвал откровенным и полезным.
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