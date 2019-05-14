Трамп назвал лживой информацию о переброске 120 тысяч солдат на Ближний Восток

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Трамп назвал лживой информацию о переброске 120 тысяч солдат на Ближний Восток

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Американский лидер выразил надежду, что Вашингтону не придётся планировать подобную операцию.

Президент США Дональд Трамп назвал "фейковой" статью издания The New York Times о планах Пентагона по переброске на Ближний Восток 120 тысяч военнослужащих из-за возможной конфронтации с Ираном.

Я думаю, что это фейк ньюс. Сейчас сделал бы я это? Безусловно. Надеюсь, что нам не придётся это планировать, а если бы нам пришлось, то мы бы послали гораздо больше военных, чем это число. Где про это написали? В New York Times? Ну, New York Times — это фейк ньюс, — прокомментировал американский лидер статью газеты, в которой сказано, что поводом для отправки солдат может стать якобы нападение Ирана на военнослужащих США или ускорение Тегераном работы над ядерным оружием.

Ранее Лайф сообщал, что в Совфеде планы Пентагона назвали доктринальным продолжением идеи мирового военного политического доминирования США.

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