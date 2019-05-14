Трамп назвал лживой информацию о переброске 120 тысяч солдат на Ближний Восток

Pres. Trump calls report administration was reviewing plan to send up to 120,000 troops to Middle East "fake news."— ABC News (@ABC) 14 мая 2019 г.
"Now, would I do that? Absolutely," he tells @CeciliaVega. "But we have not planned for that...And if we did that, we'd send a hell of a lot more troops than that" pic.twitter.com/Vdxld4MsKf
Президент США Дональд Трамп назвал "фейковой" статью издания The New York Times о планах Пентагона по переброске на Ближний Восток 120 тысяч военнослужащих из-за возможной конфронтации с Ираном.
— Я думаю, что это фейк ньюс. Сейчас сделал бы я это? Безусловно. Надеюсь, что нам не придётся это планировать, а если бы нам пришлось, то мы бы послали гораздо больше военных, чем это число. Где про это написали? В New York Times? Ну, New York Times — это фейк ньюс, — прокомментировал американский лидер статью газеты, в которой сказано, что поводом для отправки солдат может стать якобы нападение Ирана на военнослужащих США или ускорение Тегераном работы над ядерным оружием.
Ранее Лайф сообщал, что в Совфеде планы Пентагона назвали доктринальным продолжением идеи мирового военного политического доминирования США.
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