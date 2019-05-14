Путин пожелал самых добрых впечатлений участникам и гостям Чеховского фестиваля

Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам, организаторам и гостям XIV Международного театрального фестиваля имени Антона Чехова, который проходит с 14 мая по 21 июня.

Глава государства назвал творческий форум "замечательным", отметив, что фестиваль объединяет известных мастеров и только начинающих свой профессиональный путь актёров, режиссёров и хореографов из разных стран.

— Он радует зрителей насыщенной, содержательной программой, привносит яркие краски в культурную жизнь России и мира, позволяет познакомиться с громкими премьерами и интересными постановками, самобытными традициями и богатейшим наследием национальных театральных школ, — сказано в телеграмме российского лидера.

Путин подчеркнул особенность 14-го фестиваля, напомнив, что 2019 год был объявлен в России Годом театра.

— И потому стать лауреатом этого представительного форума — почётно и ответственно, — отметил президент.

Путин выразил уверенность в том, что Чеховский фестиваль пройдёт с успехом и надолго запомнится участникам и гостям.

В рамках фестиваля артисты из 22 театров представят спектакли на десяти языках, в том числе языке балета и пантомимы.