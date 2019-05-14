Российские ведьмы взяли на себя ответственность за пожар в Нотр-Даме

Представительницы мира магии обратили внимание, что все готические фигурки остались целы, а сгорело то, "что должно было сгореть".

Глава магического профсоюза под названием "Империя сильнейших ведьм" Алёна Полынь заявила о своей причастности к пожару в соборе Парижской Богоматери. Шокирующее признание прозвучало во время пресс-конференции в НСН. По словам чародейки, это она вместе с единомышленницами приложила руку к трагедии архитектурного символа Франции.

— Мы говорили о том, что должны пасть те культы, которые провозглашают смерть, те культы, которые говорят об убийстве, о расчленёнке. Мы сделали определённые вещи, чтобы эти культы уходили с земли. И дальше появляется пожар в соборе Парижской Богоматери, — заявила Полынь.

Она также рассказала, что в рядах священников нередко можно встретить колдунов, однако церковь никогда в этом не признается.

Напомним, знаменитый собор Парижской Богоматери охватил мощный пожар вечером 15 апреля. Вследствие этого рухнули кровля и шпиль, горели несущие конструкции. Возгорание в историческом здании тушили 400 пожарных около десяти часов. На восстановление здания собрано более миллиарда евро.