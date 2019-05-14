Съёмки нового "Джеймса Бонда" остановили из-за травмы агента 007

Инцидент случился во время съёмок на Ямайке. Запланированные на конец недели съёмочные дни в Лондоне уже отменены.

Съёмки 25-й части фильма о Джеймсе Бонде остановили из-за травмы исполнителя главной роли — актёра Дэниэла Крэйга. Он повредил лодыжку при беге во время съёмок на Ямайке. Об этом сообщает газета The Sun.

Отмечается, что Крэйг отправился в США на обследование. Сколько времени потребуется на восстановление актёру, пока не уточняется. Запланированные на конец недели съёмочные дни в Лондоне отменили.

Ранее Лайф сообщал, что актёр Рами Малек сыграет главного злодея в новом "Джеймсе Бонде". Лента выйдет на большие экраны 8 апреля 2020 года.