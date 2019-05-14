Песков рассказал, кто ещё примет участие во встрече Путина и Помпео

Во встрече президента России Владимира Путина и госсекретаря США Майка Помпео примут участие глава СВР РФ Сергей Нарышкин и помощник российского лидера Юрий Ушаков. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
— Во встрече Путин — Помпео — Лавров примут участие глава СВР Сергей Нарышкин и помощник президента Юрий Ушаков, — заявил Песков.
Напомним, сегодня в Сочи прошли переговоры Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео. Диалог со своим американским коллегой глава российского дипведомства назвал откровенным и полезным. После этого Майк Помпео встретится с Владимиром Путиным.
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