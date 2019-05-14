МИД Франции ответил на угрозы о выходе Украины из минских соглашений

Париж призвал Киев соблюдать обязательства по выполнению минских соглашений и не связывать их с ситуацией в Совете Европы. Об этом заявил представитель МИД Франции, комментируя слова главы МИД Украины Павла Климкина.

— Что касается Совета Европы, то президент республики (Эмманюэль Макрон. — Прим. Лайфа) подтвердил важность поиска решения, которое позволило бы сохранить Россию в Совете Европы со всеми вытекающими из этого правами и обязанностями, — заявили во французском внешнеполитическом ведомстве.

Представитель МИД Франции отметил, что Париж призывает все государства, входящие в Совет Европы, поддержать предпринимаемые председательствующей финской стороной усилия в этом направлении.

Напомним, министр иностранных дел Украины Павел Климкин в ходе встречи с министрами иностранных дел стран — членов ЕС в Брюсселе пригрозил отказом Киева от минских соглашений в случае ослабления странами Европы санкционного давления на Россию.