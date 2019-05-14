Джигурда — о смерти Доренко: Красиво ушёл, празднично

Актёр Никита Джигурда заявил, что российский журналист Сергей Доренко умер "красиво" и "празднично", сообщает портал ДНИ.РУ.

Подписчикам в своём инстаграме он пообещал когда-то рассказать о своих тайных встречах с журналистом и о проекте, который не состоялся.

— Но суть в том, что он настоящий. Красиво ушёл, празднично, с разрывом аорты. Короче говоря, Серёжка, царствие тебе небесное, — отметил Джигурда.

Главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко скончался в Москве 9 мая, находясь за рулём мотоцикла. По версии врачей, причиной смерти стал разрыв аорты. Также сообщалось, что в правоохранительные органы обратились его дочери. Они полагают, что отец мог быть отравлен.