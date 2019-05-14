Россиянке дали четыре года условно за брак с покойником ради квартиры

Женщина "заключила" с умершим мужчиной брак, купив соответствующее свидетельство.

Жительницу Уфы приговорили к четырём годам и двум месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года за попытку заполучить квартиру незнакомого ей умершего мужчины. Об этом сообщает СУ СК РФ по Уфимской области.

Осенью 2017 года россиянка узнала, что у скончавшегося более года назад мужчины осталась однокомнатная квартира стоимостью более двух миллионов рублей. Женщина решила обманным путём заполучить права на недвижимость, для чего приобрела свидетельство о заключении брака с к тому моменту покойным мужчиной.

После этого представитель женщины обратился в суд с иском о признании за ней права собственности на квартиру в порядке наследования. В суде был выявлен факт подложности свидетельства о заключении брака.

Женщина полностью признала свою вину в покушении на мошенничество в особо крупном размере и фальсификации доказательств по гражданскому делу.

Ранее Лайф сообщал, что в Москве жена признала живого мужчину мертвецом ради доли в квартире.