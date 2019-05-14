В Грузии мальчик в костюме Человека-паука выпрыгнул с восьмого этажа

Очевидцы предположили, что ребёнок подражал любимому герою. Его доставили в больницу с множественными травмами.

В Тбилиси четырёхлетний мальчик в костюме Человека-паука выпрыгнул из окна восьмого этажа и остался жив. Об этом сообщает "Грузия Online".

Отмечается, что в квартире ребёнок находился с бабушкой. Она была уверена, что внук играет в своей комнате. О случившемся ей рассказали соседи.

Очевидцы предположили, что мальчик подражал любимому герою. Его доставили в больницу со множественными травмами. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное. Его жизни ничего не угрожает.

Ранее Лайф сообщал, что в Грузии пытались напасть на жену Саакашвили.