В Сочи началась встреча Путина и Помпео

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В Сочи началась встреча Путина и Помпео

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Фото: © L!FE / Павел Баранов

В Сочи началась встреча президента России Владимира Путина и госсекретаря США Майка Помпео.

Напомним, что также в переговорах примут участие министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, глава СВР Сергей Нарышкин и помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Как ранее сообщал Лайф, сегодня в Сочи прошли переговоры Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео. Диалог со своим американским коллегой глава российского дипведомства назвал откровенным и полезным. После этого Майк Помпео встретится с Владимиром Путиным.

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