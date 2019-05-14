В Сочи началась встреча Путина и Помпео

В Сочи началась встреча президента России Владимира Путина и госсекретаря США Майка Помпео.
Напомним, что также в переговорах примут участие министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, глава СВР Сергей Нарышкин и помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Как ранее сообщал Лайф, сегодня в Сочи прошли переговоры Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео. Диалог со своим американским коллегой глава российского дипведомства назвал откровенным и полезным. После этого Майк Помпео встретится с Владимиром Путиным.
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