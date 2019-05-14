Путин: Россия настроена на восстановление полноформатных отношений с США

По словам российского лидера, тот же настрой он ощутил от американской стороны во время недавнего телефонного разговора с Дональдом Трампом.

Москва настроена на восстановление полноформатных отношений с Вашингтоном. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с госсекретарём США Майком Помпео в Сочи.

— Совсем недавно поговорил с президентом США по телефону, — напомнил российский лидер. — Сложилось впечатление, что президент настроен на восстановление российско-американских связей, контактов, на решение вопросов, которые представляют для нас интерес. Мы, со своей стороны, также говорили, что готовы восстановить отношения в полноформатном режиме.