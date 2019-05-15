Умер народный артист России Виктор Сумеркин

На 87-м году жизни скончался Виктор Сумеркин — тромбонист, народный артист России и профессор Санкт-Петербургской консерватории, сообщает пресс-служба Санкт-Петербургского дома музыки.

Как уточняется, музыкант ушёл из жизни в ночь с 12 на 13 мая. Прощание с ним состоится 15 мая в крематории Северной столицы.

В пресс-службе Дома музыки Сумеркина назвали "настоящим светилом русской педагогики в области обучения игре на тромбоне" и отметили, что многие его выпускники играют в оркестрах России и СНГ, а также в Германии, Колумбии, Израиле, Южной Корее, Вьетнаме, Польше.

— За заслуги в области отечественного музыкального искусства Виктору Сумеркину присвоено почётное звание "Заслуженный артист России", в 2004 году он был удостоен почётного звания "Народный артист России". Награждён медалью "За доблестный труд" (1970), орденом "Знак почёта" (1981), медалью "Ветеран труда" (1986), орденом Почёта (2009), — говорится в некрологе.