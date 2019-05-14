Помпео надеется, что от переговоров с Путиным выиграет весь мир

Госсекретарь США Майк Помпео в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным выразил надежду, что от данной встречи выиграет весь мир.

Представитель Вашингтона поблагодарил российского лидера за приём в Сочи и отметил, что прошедший у него разговор с главой МИД РФ Сергеем Лавровым получился продуктивным.

— У нас есть общие интересы, также есть такие вопросы, где можем сотрудничать, продуктивно работать, работать вместе, чтобы все наши народы успешно жили и весь мир преуспевал, — заявил Помпео.

Среди тем, где возможно совместное сотрудничество Москвы и Вашингтона, Помпео назвал Северную Корею, Афганистан и ряд других вопросов.

— Надеюсь, сможем поговорить так, чтобы весь мир от этого выиграл, — добавил госсекретарь США.

Напомним, в эти минуты в Сочи проходят переговоры Владимира Путина и Майка Помпео.