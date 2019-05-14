Путин на встрече с Помпео назвал доклад Мюллера объективным

Доклад спецпрокурора Роберта Мюллера объективен и подтверждает отсутствие сговора между Россией и действующей администрацией США. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с госсекретарём США Майком Помпео, которая проходит в Сочи.

— Несмотря на всю экзотичность комиссии Мюллера, надо отдать ему должное, что провёл объективное расследование и подтвердил отсутствие сговора между Россией и администрацией США, — указал российский лидер.

Путин добавил, что миф о российском вмешательстве в американские выборы в своё время послужил фактором для ухудшения отношений Москвы и Вашингтона.

— Надеюсь, сегодня ситуация меняется, — добавил глава государства.